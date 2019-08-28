مصر | من "دير مواس" لـ"المنيب".. ليلة سقوط هارب من حكم بالإعدام في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "دير مواس" لـ"المنيب".. ليلة سقوط هارب من حكم بالإعدام في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل بنطاق قسم الجيزة، غرب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطار من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات للرائد هشام فتحي معاون مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بتواجد "م.ع" 41 سنة، هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل نجل شقيقه بمركز دير مواس بمحافظة المنيا عام 2016، داخل شقة سكنية بمنطقة المنيب، بدائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية وتأكد المقدم مصطفي كمال رئيس وحدة مباحث القسم من صحة المعلومات الواردة، وبالعرض على اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية لضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث القسم، الرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم، من القبض عليه.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات أمام العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة بالحكم الصادر ضده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

"حفرة بعمق 10 أمتار".. ليلة سقوط ضحية الثراء السريع في العياط

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن الحفرة المنهارة على شخص حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم؛ لانتشال الجثة.

كانت انهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على أحد الأشخاص حال حفره تنقيبا عن الآثار.

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وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.

بـ"حشيش وتمثال على شكل قرد".. القبض على سباك في الحوامدية

ونجح رجال مباحث الجيزة في القبض على سباك لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازته تمثال يشتبه في أثريته بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم شرطة الحوامدية مفاداها قيام "سيد.ع. م"، 41 سنة، سباك ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من منطقة سكنه مسرحًا لترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وتأكد العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة جنوب الجيزة والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، استهدفت المتحري عنه وأمكن طبطه بمسكنه وبحوزته 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 50 جرام، مبلغ 250 جنيه، تمثال متوسط الحجم على شكل قرد يشتبه بأثريته.

وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من حصيلة بيعها وأضاف بعثوره على التمثال المضبوط أثناء قيامه بأعمال حفر للسباكة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.