أخبار مصر | أحدهم تناول الهيروين على الهواء.. سقطات لـ 10 إعلاميين وضعتهم في قائمة الحظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحدهم تناول الهيروين على الهواء.. سقطات لـ 10 إعلاميين وضعتهم في قائمة الحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال اليومين الماضيين، شهد الوسط الإعلامي حالة من الارتباك، بعد عدة قرارات بالإيقاف والمنع من الظهور، أصدرتها نقابة الإعلاميين، وذلك ضمن محاولاتها لتقنين أوضاع الإعلاميين والعاملين بالقنوات الفضائية، في محاولة لضبط المشهد.



ووفقًا لقانون إنشاء نقابة الإعلاميين 93 لسنة 2016، تنص المادة 2 على: "لا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقًا لأحكام هذا القانون".



كما تنص المادة 19 من ذات القانون على: "تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك".



كما تضمنت محاولات ضبط المشهد الإعلامي، إبلاغ النقابة للنيابة العامة، بقيام عدد من الإعلاميين بالظهور على الشاشة، دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة لممارسة نشاط إعلامي، والذي يضعهم تحت طائلة المسائلة الجنائية، وذلك وفقًا للمادة 89 من ذات القانون التي تنص على: "يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارين في الجهات غير الحكومية، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، إذا سمح لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة، بممارسة النشاط الإعلامي، وللمحكمة في هذه الحالة الحكم بغلق المنشأة، وذلك في المدة التي تحددها، وفي حالة العود، تضاعف الغرامة ويكون الغلق وجوبيًا، إذا ما ارتكبت المخالفة للمرة الثانية، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي جميع الأحوال تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المخالفات".



وقامت نقابة الإعلاميين، خلال العامين الماضيين، بإيقاف 10 من الإعلاميين المعروفين ومُقدمي البرامج عن العمل، وذلك وفقًا لقانونها؛ بسبب عدم حصولهم على عضويتها أو تصاريح مؤقتة بمزاولة المهنة.



وترصد "الفجـر" حالات الإيقاف والمنع من الظهور، التي أصدرتها النقابة خلال العامين الماضيين.



ريهام سعيد

للإعلامية ريهام سعيد نصيب الأسد من قرارات الوقف التي خرجت بها نقابة الإعلاميين، حيث قررت النقابة وقفها مرتين ومنعها من الظهور، وذلك على خلفية مخالفات ارتكبتها على الهواء، أو لعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.

الخيانة الزوجية

تجاوزت ريهام سعيد المعايير المهنية والأخلاقية، بعد استضافتها لسيدة متزوجة وعشيقها، بما يتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية للمجتمع المصري، وهو ما لاقى رد فعل واسع بالرفض والاستنكار من الرأي العام.

وأصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا في 18 يوليو 2017، برئاسة حمدي الكنيسي آنذاك، استنكرت فيه مخالفة ريهام سعيد للأكواد الأخلاقية والقيم المجتمعية وميثاق الشرف الإعلامي، وقررت وقف البرنامج 3 أشهر.



ممارسة نشاط إعلامي دون تصريح

وقررت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة، الجمعة الماضية 23 أغسطس 2019، منع ريهام سعيد من ممارسة النشاط الإعلامي، لحين تقنين أوضاعها بالنقابة، وذلك طبقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

كما قررت النقابة تقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل الصادق، ضدها؛ وذلك لممارستها نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، والمقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.



شيماء جلال "مذيعة الهروين"

أوقفت النقابة في 18 يوليو 2017، المذيعة شيماء جلال، لمدة 3 أشهر، مُقدمة برنامج "المشاغبة" على فضائية "LTC الفضائية"؛ حيث ظهرت على الشاشة وهي تستنشق مادة بيضاء اللون، قالت إنها هيروين"، وعُرفت وقتها بـ"مذيعة الهيروين"،

وفي بيان له، قال "الكنيسي" نقيب الإعلاميين آنذاك، إن ما قامت به المذيعة يُعد خروجًا صارخًا عن المعايير المهنية والأخلاقية، وأعلن عن قرار النقابة بوقف هذه المذيعة لمدة 3 أشهر، وطالب إدارة القناة بتنفيذ القرار، حتى لا تكون شريكًا في المسؤولية.



ورفضت الإعلامية الموقوفة قرار النقابة وقتها، وقالت إنها تحارب الفساد ولا تروج له، وأنها ستظهر على الشاشة على الرغم من قرار الوقف، وفي حال أوقفت القناة البرنامج، ستظهر على الفيسبوك.



دعاء صلاح

أوقفت النقابة المذيعة دعاء صلاح مُقدمة برنامج "دودي شو" على فضائية "النهار"، وذلك في 1 أغسطس 2017، لمدة 3 أشهر والتي ظهرت بملابس غير لائقة، وكأنها حامل بحلقة بعنوان "اشتري راجل".



وتحدثت دعاء صلاح عن أن المرأة من الممكن أن تكون "Single Mother"، وتصبح الأب والأم في وقت واحد، عن طريق الاتفاق مع رجل لغرض الحمل فقط، وذلك بمجرد الحصول على مبلغ مالي ثم ينفصلان، وأضافت أن هذا الأمر في الدول الغربية يتم عن طريق الذهاب لبنوك المتبرعين، وتلقيح السيدة لتصبح أمًا بدون أب.

وقالت النقابة في بيان لها، إن ما قدمته الإعلامية يُعد تجاوزًا أخلاقيًا ومهنيًا في الترويج لأفكار لا تتناسب مع المجتمع المصري وعاداته وقاليده وثقافته، ويُعد أمرًا غير أخلاقيًا، ويهدم كيان الأسرة.

أحمد موسى

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قررت النقابة في 21 أكتوبر 2017، وقف الإعلامي أحمد موسى، مُقدم برنامج "على مسئوليتي" ال المُذاع على فضائية "صدى البلد"، لحين انتهاء تحقيق النيابة العامة معه في نشر تسجيل صوتي مُفبرك، نفت وزارة الداخلية صحته.



وقالت النقابة في بيان لها، إن أحمد موسى قدم محتوى إعلامي يتنافى مع قانون النقابة، والتي تحظر في مادتها 69 أي تناول إعلامي يؤدى إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي المصري، وأيضًا ميثاق الشرف الإعلامي، مما يمثل مخالفة صارخة.

أماني الخياط

قررت اللجنة القانونية للنقابة، برئاسة طارق سعدة، في 15 فبراير 2018، وقف الإعلامية أمني الخياط، لمدة شهر؛ وذلك لارتكابها بعض المخالفات تجاه سلطنة عمان، في برنامجها "بين السطو"، المذاع على فضائية "ON live".



وقالت النقابة في بيان لها، إن المذيعة لم تحترم مؤسسات الدولة المصرية، المتمثلة في نقابة الإعلاميين، وتم تفعيل قرار الوقف بداية من وقت القرار وحتى 15 مارس.

أحمد الشريف

قررت اللجنة في ذات اليوم، وقف أحمد الشريف مُقدم برنامج "ملعب شريف"، المُذاع على فضائية "LTC" لمدة 3 أسابيع؛ وذلك لما بدر من تجاوزات مهنية وأخلاقية أثناء مداخلة تليفونية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن هذه المكالمة تضمنت كل ألوان السباب والاتهامات للعديد من الشخصيات، وعدم مثوله أمام اللجنة القانونية بالنقابة للتحقيق معه، وتم تفعيل قرار الإيقاف بداية من يومه.

مدحت شلبي

اتخذ مجلس النقابة، برئاسة طارق سعدة في 24 إبريل 2019، قرارًا بإيقاف الإعلامي مدحت شلبي مُقدم برنامج "مساء الأنوار" على "قناة النيل الرياضية"، عن التعليق حتى نهاية موسم الدوري العام السابق.

وأرجع "سعدة" قرار إيقاف "شلبي" لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين، وذلك لما صدر منه خلال تعليقه على مباراة بيراميدز والزمالك، وطالبته بتوفيق أوضاعه والحصول على تصريح لمزاولة المهنة.

بسمة وهبة

قرر مجلس النقابة، برئاسة طارق سعدة، وقف الإعلامية بسمة وهبة مُقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، في 26 مايو 2019، بناءً على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري، والتي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.



وقالت النقابة في بيان لها، إن بسمة وهبة خالفت قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016، بعدم الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مؤقت لمزاولة النشاط الإعلامي.



صبحي الحفناوي

أصدرت النقابة قرارًا السبت الماضي 24 أغسطس 2019، بإيقاف صبحي أحمد عبدالله الحفناوي، الشهير بـ "صبحي الحفناوي"، مُقدم برنامج "دنيا الدواجن" بقناة "الحدث اليوم"؛ وذلك لحين توفيق أوضاعه مع النقابة والحصول على عضويتها أو تصريح مؤقت بمزاولة المهنة.

وقالت النقابة في بيان لها، إنن ذلك جاء إيماءً إلى الشكوى المُقدمة من هاني موسى الصحفي بمؤسسة دار الهلال الصحفية، ضد صبحي الحفناوي، لممارسته تقديم البرامج دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي.



تامر أمين

قررت النقابة الأحد الماضي 25 أغسطس 2019، منع الإعلامي تامر أمين مُقدم برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار" من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه والحصول على العضوية أو تصريح المزاولة.

كما قررت النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضده، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، وقام تامر أمين في اليوم التالي بالتوجه إلى النقابة للحصول على عضويتها وتصريح مزاولة المهنة.