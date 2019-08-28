شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الثانية لمعرض «مصر للعقار والاستثمار» 28 أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الدورة الثانية لمعرض «مصر للعقار والاستثمار» خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس 2019 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمحور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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يقام المعرض -بحسب بيان- تحت رعاية وزراة الإسكان والمجتمعات العمرانية وأحد البنوك الدولية وعدد من الشركات المشاركة به.

وقال المهندس إسلام برهان، المدير التنفيذى للشركة المنظمة للمؤتمر، إن النجاح الكبير الذي حققه المعرض في دورته الأولى العام الماضي والذي تخطت مبيعاته أكثر من 2 مليار جنيه جعلنا نعمل داخل الشركة على تعدد المشروعات المطروحة وتنوعها لتناسب جميع شرائح المجتمع وإعطاء فرصة المفاضلة بين العروض والتشجيع على الاستثمار والاستفادة من خصم الشركات الذي وصل إلى 20 في المائة على بعض المشروعات والتسهيلات في طرق السداد التي تقدمها تلك الشركات بالاضافة إلى عروض التمويل العقارى المقدمة من البنك الراعي بصفته الراعي الرئيسي للمعرض.

وأكد «برهان» أن السوق العقاري المصري أصبح المنفذ الأقوى بين باقي القطاعات، وفي سبيل ذلك نسعى لأن نقدم هذا العام في المعرض المزمع إقامته نهاية الشهر الجاري أكثر من 30 مطور وشركة عقارية بأكثر من 100 مشروع لجلب فرص استثمار حقيقية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الخارجي يتوافق مع كل المستويات وفئات المجتمع مع توفير جميع سبل الراحة للزائرين بتوفير منطقة ترفيهية للأطفال «كيدزانيا» حتى تساعد الزائر على إلقاء النظر على جميع العروض والاختيار فيما بينهم بعناية وهو مطمئن على أولاده أو أحفاده داخل منطقه آمنة.