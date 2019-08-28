شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يرأس ورشة عمل الصحفيين حول «إدارة المخلفات الصلبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، ورشة عمل للصحفيين حول مشروع الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة، تدعيما لمنظومة النظافة والحرص على العمل مع كافة الجهات المعنية لإنشاء مصانع تدوير قمامة بمراكز المحافظة المختلفة، بالإضافة إلى تطوير المصانع القائمة لتواكب التطور الحاصل في هذا المجال، وذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج ونائب رئيس فريق العمل للبرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشاري البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

قال محافظ كفر الشيخ، أن محافطة كفر الشيخ من أربع محافظات على مستوي الجمهورية لتطبيق منظومة البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، وأن محافظة كفرالشيخ المحافظة الأولي في التطبيق وإقامة برنامج موحد لعرض البيانات عن البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، وتضمن تدوير المخلفات الصلبة وإنشاء مصانع جديدة لمنظومة النظافة وتدوير المصانع، وتطوير المصانع، حيث تم إضافة خط جديد مصنع تدوير المخلفات ببيلا بطاقة إنتاجية 460 طن/يوم، ويغطي مدينتي بيلا والحامول، بعد إضافة الخط الجديد بمساحة 23 ألف و100م2 بقدرة 20 طن/ ساعة، لتزيد الطاقة الإنتاجية للمصنع لـ300 طن لكل يوم، وبذلك تصبح الطاقة الإجمالية للمصنع 460 طن لكل يوم ويكفي للكميات المنتجة من مركزي بيلا والحامول على الترتيب 222 طن و239 طن، وتم تركيب المعدات وافتتاحه الشهر الماضي.

وأعلن محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم افتتاح مصنع تدوير القمامة بمدينة سيدي سالم، الذي سيضاف إليه خط جديد يكفي 437 طن على مساحة 21 ألف متر والمصنع سيشمل كل المخلفات من مدينة سيدي سالم ومدينة الرياض، وتم إنهاء أعمال التطوير وتم التشغيل التجريبي، موضحاً بداية المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة بدعم محافظة كفر الشيخ بموافقة بنك الاتحاد الأوروبي وبنك التعمير الألماني، وهيئة المعونة السويسرية وGIZ والتي تشمل إنشاء 3 مصانع في كلاً من «مصنع في مدينة كفر الشيخ على مساحة 10 فدان، التي يتولد منهم كمية مخلفات 550 طن لكل يوم، وسيتم تركيب عدد 2 خط إنتاج بطاقة 20 طن لكل ساعة والسعة اليومية للمصنع حوالي 560 طن لكل يوم خلال عدد 2 وردية تنتج 820 طن لكل يوم، والذي سيخدم مدينة كفر الشيخ، وسيدي غازي، ومدينة قلين، ومصنع في دسوق على مساحة 15 فدان، سيخدم مدينتي دسوق وفوه، ومصنع في مطوبس على مساحة 7 فدان، وسيخدم كلاً من»مطوبس وبلطيم والبرلس ومصيف بلطيم«والسعة اليومية للمصنع حوالي 480 طن لكل يوم خلال وردية عمل واحد لمدة 12 ساعة يومياً، وتم تخصيص مساحة 30 ألف متر مربع وتم الحصول على موافقة الاثر البيئي لإنشاء المصنع، والبدء في العمل بالمدفن الصحي بشمال بلطيم على مساحة 91 فدان بمدينة بلطيم، اعتباراً من الاثنين القادم 2 سبتمبر 2019م، موضحاً أن الشركة الأجنبية التي ستنفذ انشاء المدفن الصحي، شركة أجنبية ذات خبرة مسبوقة لإنشاء المدفن الصحي ووضع التصميم وبداية العمل، وأن الشركة توعد بالعمل 24 ساعة، مؤكداً أنه يتم دعم تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بكفر الشيخ بكل الإمكانات اللازمة، وأن المحافظة تؤدي كافة الالتزامات من جانبها في إطار كامل من التعاون مع وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستهدف المشروع تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ، في إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، من خلال البرنامج الوطن لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة، وذلك استمرارًا لتنفيذ خطة البرنامج في وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

Advertisements

قال محافظ كفرالشيخ، أن رفع كفاءة منظومة النظافة بإنشاء وحدة للتدخل السريع وتوفير كافة وسائل الدعم للقيام بدورها واستقدام معدتت نظافة وتوزيعها على الوحدات المحلية ودعم وزارة البيئة وبرنامج إدارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة بالخطة الاستثمارية في الفترة من 1 سبتمبر 2018م إلى 25 اغسطس 2019م، ويتضمن اضافة عدد17 معدة جديدة إلى وحدة التدخل السريع ليصبح إجمالي المعدات بوجدة التدخل السريع عدد 24 معدة،

أشاد محافظ كفرالشيخ، بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات بالمحافظ مدعمة بـ 1194 معدة، ويتضمن وحدة التدخل السريع كمنظومة مدعومة من المحافظة ومن وزارة البيئة، بحيث يتضمن إضافة 17 معدة جديدة لوحدة التدخل السريع واجمالي المعدات حالياً بوحدة التدخل السريع 24 معدة، وعدد المعدات التي تم شرائها 95 معدة، وتدعيم وزارة البيئة بعدد 39 معدة، وتمويل المحافظة لمنظومة النظافة بـ42.5 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019م، وتم تخصيص 58 مليون جنيه في العام المالي 2019-2020م، موضحاً أن عدد المعدات ضمن الدعم المقدم من المخلفات الصلبة تتجاوز 86 مليون جنيه، ودعم وزارة البيئة بقطع غيار من بطاريات وكاوتشوك وبطاريات بقيمة 3 مليون جنيه، مضيفاً ازالة التراكمات القديمة في اكثر من مركز ومدينة بقيمة 8 مليون و500 ألف جنيه، لرفع التراكمات من مصنعي بيلا وسيدي سالم، ونقلها للاماكن المنخفضة، بالاضافة إلى 137 معدة تم توزيعهم على القري بقيمة 42 مليون و500 ألف.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن وزارة البيئة( البرنامج الوطني) بـ39 معدة وتضمنت عدد 6 رأس ترلا مرسيدس، و12 مقطورة ترلا مزدوجة، و6 جرار زراعي، و6 مقطورة زراعية، و6 لودر زاحف، و3 ماكينة تقليب سماد بإجمالي قيمة 86 مليون جنيه،

أكد محافظ كفرالشيخ، على حصر حملات التدخل السريع بنطاق المحافظة واحصائية عدد الحملات من 1 سبتمبر 2018م حتي الآن 934 حملة مكبرة بجميع المراكز والمدن، واستخدام كل معدات التدخل السريع بالإضافة إلى معدات المراكز والمدن، قائلا«أن كل جميع المبادرات مشتركة ببعضها لتكون منظومة متكاملة لدعم النظافة»

قدم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتوره ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتور محمد إسماعيل، الاستشارى التنفيذى بالبرنامج ونائب رئيس فريق العمل للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، على جهودهم ودعمهم لمحافظة كفرالشيخ، ومتابعة أعمال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لصالح البيئة والتنمية بالمحافظة.