شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة وفا: انفجاران غرب غزة ومصرع فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم سيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مواطنان فلسطينيان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح مختلفة بينهم سيدة، الليلة، بثلاثة انفجارات وقعت فى حى تل الهوا ومنطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بأن دوى انفجار هز حى تل الهوا غرب مدينة غزة، وتحديداً على دوار الدحدوح، أدى إلى مصرع مواطنين هما: سلامة ماجد النديم (32 عاماً) من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وعلاء زياد الغرابلي (32 عاماً) وهو من حى الشجاعية شرق المدينة، إضافة إلى إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم سيدة بجروح مختلفة، وإلحاق أضرار جسيمة فى منازل المواطنين المجاورة، سيما تطاير زجاج النوافذ وتضرر محال تجارية قريبة من الانفجار.

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كما وقع انفجار فى منطقة الشيخ عجلين وتحديداً على شارع الرشيد "الطريق الساحلى" ما أوقع إصابات نقلت إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأكدت الوكالة الفلسطينية أن ماهية وطبيعة الانفجارين لم تتضح حتى اللحظة.