شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسي الجديد في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، استعداد مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وجاهزيتها لبدء الدراسة في موعدها الذي حددته وزارة التربية والتعليم، مؤكدا اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لانطلاق عام دراسى متميز للطلبة بجميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.

وطالب المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكداً دور مديرى الإدارات والمدارس في الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة.

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وأكد محمد عطية مدير التربية والتعليم بالقاهرة أن بعض الإدارات والمدارس بدأت بالفعل، فور العودة من إجازة العيد، تسليم الكتب للطلبة دون التقيد بسداد المصروفات الدراسية تنفيذا للتعليمات بعدم ربط تسلم الكتب بالمصروفات لعدم حرمان الطالب من تحصيل المناهج في مواعيدها.

في سياق متصل، استعدت المحافظات للعام الدراسى الجديد بعدة مدارس جديدة، فضلا عن بدء تلقى طلبات قبول المدرسة الدولية بالبحر الأحمر، فيما كرمت المنطقة الجنوبية العسكرية الطلاب المتفوقين من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة.

واحتفلت جامعة سوهاج بتخريج أول دفعة من طلاب كلية الحقوق.