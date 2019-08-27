شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق والأسواق العشوائية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عن قرب توقيع بروتوكول مشترك مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، لتطوير عدد من المناطق والأسواق العشوائية وغير المخططة بقيمة 200 مليون جنيه بالمحافظة، لإدخال خدمة الصرف الصحى وتجديد شبكات مياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء والتجميل والرصف والإضاءة ببعض المراكز والمدن، على أن ينتهى تنفيذ تلك الأعمال في 30 يونيو 2020.

وأكد المحافظ، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات؛ لدراسة أولويات تطوير المناطق والأسواق العشوائية وغير الآمنة، من خلال زيارة تلك المناطق ميدانياً، وتحديد الأولويات ومقترح حلول المشاكل للمناطق والأسواق المستهدفة، وعرض المقترحات النهائية للتطوير بهدف ربط التطوير بالتنمية وإخلاء الأماكن الأكثر خطورة حتى يشعر المواطن بالتغيير الحقيقى على الأرض لصالح التنمية بالمحافظة وتحسين جودة الحياة لأبنائها.

وأوضح طه، أن هناك تنسيقا كاملا بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات وتم رفع الاعتماد المالى المخصص لتطوير بعض المناطق والأسواق العشوائية بالمحافظة من 21 إلى 200 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه سيتم تطوير 6 مناطق عشوائية بمدينة كفرالشيخ تشمل «49 وحدة سكنية بمنشأة فؤاد القبلية والبحرية، القنطرة البيضاء، مساكن العاملين بالسكة الحديد، 8 وحدات سكنية بمنطقة دريسة مزلقان التحرير، والأسواق العشوائية، واستكمال موقف كفرالشيخ العمومى الجديد»، وتنفيذ إزالة مساكن الدريسة بدسوق باعتبارها من المساكن العشوائية الآيلة للسقوط، فضلاً عن دراسة المناطق غير المخططة ومنها «حى الشهداء بسخا، وسيدى طلحة، وسيدى مبارك بالمدينة». وتابع المحافظ، أنه سيتم تطوير مساكن منشأة فؤاد بعمارات الروضة الجديدة بغرب مدينة كفرالشيخ بتكلفة تقديرية 1.5 مليون جنيه والمنشأة في 2010، كما سيتم تطوير عدد من الأسواق العشوائية بمراكز ومدن المحافظة، ففى مدينة كفرالشيخ يتم دراسة تطوير «سوق ميت علوان، القنطرة البيضاء، سخا، المحطة، الثلاجة، سكة روينة»، وإيجاد أرض بديلة لتطوير تلك الأسواق أو ضم سوق إلى سوق أخرى، فضلاً عن استكمال موقف كفرالشيخ الجديد بشرق المدينة، وفى مدينة دسوق سيتم دراسة تطوير مساكن الدريسة، وبعض الأسواق العشوائية، وتطوير الميدان الإبراهيمى كأهم مظاهر السياحة الدينية بالمحافظة، وتطوير بعض الأسواق العشوائية بفوة ومطوبس وقلين، وإقامة سوق حضارية بمطوبس، فضلاً عن باقى المراكز، كما تتضمن أعمال اللجنة المشكلة المشتركة؛ دراسة تطوير عزبتى المنطاوى والأوقاف بقلين، كما سيتم دراسة تطوير السوق القطاعية الجديدة بمدينة برج البرلس.

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وأشار إلى أن الهدف الأساسى من تطوير بعض المناطق والأسواق العشوائية والمناطق غير الآمنة بالمحافظة، تقديم الخدمات ورعاية الأسر بتلك المناطق المستهدفة وإزالة المناطق الأكثر خطورة حرصاً على سلامة المواطنين والحد من العشوائية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه سيتم اعتماد 200 مليون جنيه لتطوير بعض المناطق والأسواق العشوائية بالمحافظة، موضحا أن اللجنة المشكلة ستبدأ بعرض أول تقرير خلال عشرة أيام مع تحديد الشركات التي تقوم بتنفيذ الأعمال ووضع المقايسات التقديرية لضغط الجدول الزمنى للتنفيذ ليتم الانتهاء وتسليم تلك المناطق بعد تطويرها في 30 يونيو 2020.

وأضاف صديق، أنه سيتم العمل في تطوير سوق ميت علوان كمنطقة تنمية غير مخططة بالتوازى مع استكمال موقف كفرالشيخ العمومى الجديد بشرق مدينة كفرالشيخ.

حضر الاجتماع، اللواء محمد بندارى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناطق العشوائية، والمهندس هشام جوهر، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والدعم الفنى، والمهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندسة سوزان نادر، مسؤول متابعة المشروعات بالصندوق، والمهندسة رانيا الباز، مسؤول تطوير العشوائيات بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.