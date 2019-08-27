شكرا لقرائتكم خبر عن بحث التحول الرقمي لـ«المستشفيات الجامعية» في جامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، إن الميكنة الإلكترونية والتحول الرقمى لدورة العمل داخل المستشفيات الجامعية وتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة ورفع الوعى التكنولوجى للعاملين، على رأس أولويات الجامعة للعمل داخل المستشفيات الجامعية باختلاف تخصصاتها وأقسامها الطبية.

جاء ذلك في اجتماع عقده راشد مع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع لعرض منظومة التحول والميكنة الإلكترونية للعمل بالمستشفيات الجامعية، بحضور منسق لجنة شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، مدير مركز تنمية الموارد البشرية، وعميدى كليتى الطب وطب الأسنان، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومدير مستشفى الجامعة التخصصى، ومدير عام المستشفيات الجامعية، ومدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجامعة، ورؤساء الأقسام الطبية والإدارية بالمستشفيات الجامعية.

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وشهد الاجتماع استعراض كيفية إنشاء بنية تكنولوجية، وشبكة معلومات داخلية وعرض لأهم تطبيقات إدارة المستشفيات وإنشاء ملف طبى إلكترونى موحد للمترددين على المستشفيات الجامعية.

وأضاف رئيس الجامعة أن خطة التطوير تتضمن تنفيذ وتشغيل تطبيقات إدارة المستشفيات من خلال جزأين: الأول التطبيقات الطبية وتشمل التطبيقات التي لها علاقة بالمريض، مثل التسجيل، والمعامل، والصيدلية وغيرها، والثانية التطبيقات المالية والإدارية، وتشمل ما له علاقة بإدارة المستشفيات مثل المخازن، المشتريات، والرواتب، والمطالبات الخاصة بالتأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة وغيرها.

كما شهد الاجتماع مناقشة إنشاء ملف إلكترونى طبى لكل مريض، وميكنة العمل بالمستشفيات، وتقديم خدمات صحية وطبية متطورة للمرضى، ودعم متخذى القرار ورفع الوعى التكنولوجى للعاملين بالمستشفيات، خصوصًا أن مميزات الملف الطبى تضمن استمرارية العمل بالتطبيقات وعدم الحاجة لتعيين فريق «IT» لمتابعة التشغيل وتسهيل مهمة الأطباء في إدخال البيانات وعدم انشغالهم بالمنظومة التكنولوجية.