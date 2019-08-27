شكرا لقرائتكم خبر عن «الإذاعة» تعتمد برنامج الاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محمد نوار، رئيس الإذاعة، خطة شبكة الإذاعات الإقليمية للاحتفال بذكرى الهجرة النبوية الشريفة واستقبال العام الهجري الجديد.

وأشار رئيس الإذاعة إلى أن خطة الاحتفال في كل شبكات الإذاعة تركز على مجموعة من المحاور والمفاهيم منها إبراز القيم والمعاني المستوحاة منها وسماحة الدين ووسطيته وأثر الهجرة في انتشار الإسلام.

وأوضح أبوالعلا حبيب، رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، أن جميع إذاعات الشبكة تشارك في الاحتفالية، حيث تقدم إذاعة القاهرة الكبرى احتفالية خاصة بها العديد من البرامج منها «نصر من الله»، و«كلمات من نور»، وتقدم إذاعة الوادي الجديد برنامجا خاصا حول دروس الهجرة، وتقدم إذاعة وسط الدلتا «شباب يتجدد»، وتقدم إذاعة جنوب سيناء «في مدرسة الرسول» وتقدم إذاعة شمال الصعيد «أحسن القول»، بينما تقدم إذاعة مطروح برنامج «هجرة النور»، وتقدم إذاعة شمال سيناء «قيم من الهجرة»، وتقدم إذاعة الإسكندرية «من أقوال الرسول»، وتقدم إذاعة القناة «هذا ديننا» و«أنوار السماء».