شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: من الوارد اعتبار الأحد إجازة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن من الوارد أن يكون الأحد المقبل إجازة رسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية، في حال أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت المقبل هو المتمم لشهر ذي الحجة.

وقال «سعد» في مداخلة هاتفية، الثلاثاء، إنه عندما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اعتبار الأحد يوم عمل اعتيادي، تحدث باعتباره أحد أيام الأسبوع، بعيدًا عن إجازة رأس السنة، نظرًا لأن دار الإفتاء لم تعلن بعد موعد رأس السنة الهجرية.