شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بشعبة تجار الذهب: جرام الذهب عيار 18 سيصل إلى 800 جنيه في سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع أمير رزق، عضو شعبة تجار الذهب، أن يصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 800 جنيه في نهاية سبتمبر المقبل، موضحًا أن التجار هم الخاسرون من ارتفاع الأسعار.

وأضاف «رزق» في مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الذهب تؤثر على حجم المبيعات لدى التجار، ما يؤثر عليهم بالسلب، متوقعًا أن يتجاوز سعر جرام الذهب الـ900 جنيه خلال 3 أشهر من الآن.