شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم العربي: الرئيس السيسي حريص على تشجيع الاستثمارات اليابانية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري – الياباني، إن اجتماع المائدة المستديرة في شهر يونيو، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رجال الأعمال اليابانيين، شهد تطلعات الجانب الياباني لتعزيز الشراكة مع الجانب المصري.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح منتدى الأعمال المصري – الياباني الذي يعقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوي بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي «تيكاد 7» بمدينة يوكوهاما، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو نصار، وزير الصناعة والتجارة، وماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة، المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

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وأضاف العربي: «يظهر بوضوح تام اهتمام القيادة السياسية باليابان كدولة صناعية رائدة، وكذلك التقدير البالغ للشعب الياباني، كشركاء للنجاح مع مصر»، متابعا: «كما شهد شهر مارس الماضي الاجتماع المشترك الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري – الياباني مع الرئيس السيسي، ولمسنا حرصه وتشجيعه للاستثمارات اليابانية في مصر».

وأردف المهندس إبراهيم العربي: «على مدار 20 عامًا من العمل المصري الدؤوب من مجلس الأعمال المصري – الياباني، حقق الجانبان قصص نجاح متعددة تعتبر خير مثال للتعاون الصادق العميق بين مصر واليابان، حيث شهدت الخمسة أعوام الماضية طفرة في التعاون بين البلدين، ووصل عدد الشركات اليابانية في مصر إلى أكثر من 106 شركات، منها 20 شركة في القطاع الصناعي، و62 شركة في القطاعات الخدمية».