شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة: الحكومة المصرية توفر بيئة استثمارية جيدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير ماسكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، إن مصر تتمتع بإمكانيات عظيمة وبيئة استثمارية جيدة، لذا فإن الشركات اليابانية أكثر اهتماما بتدعيم العلاقات الاقتصادية مع مصر.

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جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح منتدى الأعمال المصري – الياباني الذي يعقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوي بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولي “تيكاد 7” بمدينة يوكوهاما بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور عمرو نصار وزير الصناعة والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري – الياباني، ونائب المجلس رجل الصناعة محمد أبوالعينين، والمهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.

وأضاف سفير اليابان لدى القاهرة: «حكومة اليابان حريصة على تطوير العلاقات بين رجال الأعمال في مصر واليابان، وتعزيزها بشكل أفضل، ونبحث عن إطار مستمر لبيئة الأعمال بين البلدين، وسوف تكون هناك مناقشات بين الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء اليابان، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين».