شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تطبيق رسوم الـ«10 دولار».. سر هجرة الدلافين في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد سنوات من تعود دلافين منطقتي العرق والفانوس بالغردقة على السباحة مع الزائرين لها بشكل يومي وقضاء عدة ساعات معهم حيث نشأت الألفة والارتباط لرؤية السائحين من هواة ممارسة رياضة الغطس واستأنست هذة الكائنات برؤيتهم يوميا ولا تهرب منهم، مما مكن السائحون لالتقاط الصور التذكارية معهم بسهولة ويسر ودون ملامسة أو ازعاج ومطاردة لهذه الدلافين، إلا أن هذا الوضع تغير منذ تطبيق وزارة البيئة قرار تحصيل رسوم زيارة للعرق والفانوس بقيمة ١٠ دولارات على كل سائح منذ ٩ أغسطس الجاري حيث توقفت الرحلات البحرية لمنطقتي العرق والفانوس وتحولت الرحلات لمناطق أخرى بدون رسوم زيارة.

وأكد حسن الطيب، رئيس جمعية حماية البيئة بالغردقة، أن الدلافين بمنطقة العرق والفانوس ارتبطت بعلاقة قوية عند رؤية الزائرين لها من الغطاسين.

وأوضح «الطيب» أنه خلال الأيام الماضية تم رصد ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة، حيث هاجرت الدلافين بشكل جماعي وفي صورة تجمعات من هذا المكان واتجهت الدلافين لمكان قريب من الساحل شمال الغردقة ويشاهدها كل من هو على الشاطئ دون رسوم.

وكشف «الطيب» أن عددا من منظمي الرحلات يتجهون إلى المكان الجديد شمال الغردقة بالقرب من الساحل، ولم يتم التوصل إلى سبب علمي حتى الآن حول هجرتها من بيتها الأصلي الذي تتواجد فيه منذ سنوات، مشيرا إلى أنه لأول مرة تحدث هجرة للدلافين وقد تعود إلى مكانها الأصلي خلال يوم أو يومين مطالبا علماء علوم البحار بدراسة هجرة الدلافين المفاجئة وسببها.

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من جانبه، كشف الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئي بمحميات البحر الأحمر، عن سبب هجرة الدلافين لمناطق شعاب «الفانوس والعرق» والاقتراب من الشاطئ شمال الغردقة هو أن الدلافين خلال هذه الفترة من السنة تكون في توقيتات ولادة لأمهات الدلافين من ناحية وتزاوج من ناحية أخرى، لذلك تبحث عن مكان آمن لصغارها بعيدا عن المياه المفتوحة التي تكثر بها القروش، وأنه ربما تمتد فترة بقاء الدلافين بالقرب من الشاطئ حتى منتصف شهر سبتمبر، لذلك نجد أن ظهور الدلافين شتاءً أقل من الصيف فهي فترة راحة وولادة.

وأشار «غلاب» إلى أن فترة الحمل تستغرق عند الدولفين 11 شهراً، وترضع الدلافين أولادها سنة كاملة، وعادةً ما يصبح الدولفين بالغة تمام النضج الجنسي بعد 3 أو 4 سنوات من ولادتها، وهي تعيش 25-30 سنة وتستخدم هذه المجموعات من الدلافين المراسي واللاجونات الضحلة خلال فترات النهار للراحة ولرعاية صغارها من المفترسات الطبيعية بينما تنشط ليلا في الأعماق للغذاء.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت تقريرا مطولا عن إحجام العشرات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة عن تنظيم رحلات غطس وسنوركلينج لمنطقة الدولفين هاوس «العرق والفانوس» الشهير بتواجد الدلافين من ذوي الأنف الزجاجي، وذلك بسبب تطبيق وزارة البيئة قرار تطبيق تحصيل رسوم زيارة على السائحين والمصريين واللنشات السياحية منذ ١٠ أغسطس الجاري بشكل مفاجئ دون منح فرصة أو فترة انتقالية للتطبيق أسوة بما تم في باقي المناطق بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشفت الإحصائية الخاصة ببيع تذاكر الزيارة أن التحصيل لم يتجاوز عشرات السائحين منذ فترة تطبيق القرار، حيث تم إلغاء الرحلات البحرية للعرق والفانوس وتوجيهها لمناطق أخرى حتى لا يتحمل أصحاب اللنشات ومراكز الغوص تكلفة إضافية للرحلات، وأن التحصيل يبلغ ١٠ دولارات للسائح و٥٠ جنيها للمصري.

ولفتت إلى أن منح فترة انتقالية لإضافتها على برنامج الرحلة للسائحين وأن التطبيق كان بشكل مفاجئ بارتفاع التكلفة، حيث اشتمل القرار الصادر من وزيرة البيئة رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩على تعميم رسوم الزيارة في محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء، ويتم التطبيق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، واستثني القرار تحصيل رسوم من يوم ١٠ أغسطس لمنطقتي الفانوس والعرق بمحمية الجزر الشمالية، وهو ما دفع اللنشات عن الإحجام عن الزيارة لارتفاع التكلفة، وتراجعت أعداد زوار كل منطقة من ٢٠٠٠ سائح يوميا إلى أقل من ١٠٠ سائح من وقت تاريخ تطبيق القرار.

من جانبها، دافعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، عن قرار تحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية، وأنه يهدف إلى إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيما واحترافية، وأن هذه القرارات الأخيرة ومنها تعميم رسوم الدخول تهدف في المقام الأول إلى تنظيم استخدام الموارد الطبيعية كل فيما يخصه، بالإضافة إلى تنظيم النشاط البحري في محميات البحر الأحمر، خاصة أن منطقة العرق والفانوس تعتبر المكان المفضل لممارسي رياضة الغوص.

دلافين «العرق والفانوس» بالغردقة

دلافين «العرق والفانوس» بالغردقة

دلافين «العرق والفانوس» بالغردقة

دلافين «العرق والفانوس» بالغردقة

دلافين «العرق والفانوس» بالغردقة