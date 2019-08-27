شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من جامعة الأزهر حول ظهور «موقع إباحي» في إحدى الندوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان «موقع إباحي» على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي.
وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه حينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه «celebritycruises»، وليس كما يدعي البعض بأنه موقع إباحي.
وتابع مدير مكتب التنسيق بجامعة الأزهر: «حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لجوجل تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرت الصفحة الخاصة بموقع celebritycruises».
وناشدت جامعة الأزهر ضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أي أخبار أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة المؤسسة.
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