شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة: السيسي أول رئيس مصرى يشارك فى قمة التيكاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير اليابانى بالقاهرة ماساكى نوكى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك فى قمة التيكاد كرئيس لمصر ورئيس للاتحاد الإفريقى.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن هذه المرة الأولى لرئيس مصرى يشارك فى هذه القمة، مضيفًا: "نتوقع من الرئيس المصرى أن يلعب دورًا هامًا حيث سيرأس الجلسة الافتتاحية مع رئيس الوزراء اليابانى".
وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيتحدث فى الجلسة الافتتاحية والختامية والمؤتمر الصحفى المشترك وحفل الاستقبال نيابة عن الدول الإفريقية.
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