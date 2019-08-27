شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح مستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، على شراء 350 ألف طن قمح مستورد من خلال مناقصة عالمية من روسيا وفرنسا واوكرانيا وان شحن الكميات المتعاقد عليها ستكون في الفترة من يوم 1 الى 10 اكتوبر

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، قد أصدرت القراررقم 149 لسنة 2019 بشأن إنهاء موسم توريد القمح المحلى لموسم 2019، وذلك اعتباراً من نهاية يوم عمل 15 يوليو 2019، ﻭأنه تم استقبال كمية قدرها 3.270 مليون طن قمح محلى من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال الجهات التسويقية الرئيسية وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، البنك الزراعى المصرى.