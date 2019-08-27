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جامعة الأزهر تنفى ما تم تداوله بشأن ظهور موقع إباحى فى لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضى.

وقال الدكتور محمد فرج مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "celebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي.

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وتابع مدير مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة: "حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لجوجل تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرات الصفحة الخاصة بموقع "celebritycruises".

وبهذه المناسبة، ناشد بيان المركز الإعلامي بضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أي أخبار أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة المؤسسة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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