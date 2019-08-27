شكرا لقرائتكم خبر عن أسقف القوصية يختتم مهرجان شبابى بأسيوط بعنوان "على صورته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الانبا توماس بإيبارشية القوصية ، فعاليات كرنفال "على صورته" الذي تنظمه دار الكتاب المقدس بمصر للعام الثالث بالتنسيق مع الإيبارشية. Advertisements حضر الكرنفال إلى جانب نيافة الأنبا توماس أسقف الإيبارشية نيافة الأنبا ثيؤفيلس اسقف منفلوط ، بدأت فعاليات الكرنفال الخميس الماضي واستمرت لمدة خمسة أيام تم خلالها تقديم برامج مختلفة بدءًا من الأطفال وحتى الكبار ، وعلى مدار أيام الكرنفال الأربعة شارك حوالي 26 الف شخص من مختلف الأعمار من أبناء الإيبارشية وعدد من الإيبارشيات المجاورة، وهي إيبارشيات ديروط، منفلوط، دير المحرق، أسيوط.

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