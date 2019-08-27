شكرا لقرائتكم خبر عن " مركز معلومات مجلس الوزراء " يعقد ورشة عمل حول مستقبل العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, برئاسة المهندس زياد عبد التواب، اليوم الثلاثاء ، ورشة عمل بعنوان " مستقبل العملات الإفتراضية المشفرة"، بحضور ومشاركة واسعة للفيف من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين في الشئون المالية والاقتصادية, وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وتهدف ورشة العمل, إلى مناقشة واقع العملات الافتراضية المشفرة من خلال عرض أشكالها، وآليات عملها، والفرص والمخاطر المرتبطة بها، وإلقاء الضوء على موقف الحكومات والبنوك المركزية من تداولها، فضلاً عن تحليل الآثار المتُوقعة في حال سيطرة تكنولوجيا البلوك تشين Blockchain والعملات الافتراضية المشفرة على العمل المصرفي دولياً، خاصة بعد إعلان الفيس بوك عن الاستعداد لإطلاق عملة افتراضية تحمل اسم "الليبرا".

و بدأت ورشة العمل, باستعراض "رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار", للتحديات المرتبطة بالتوسع في استخدام العملات الافتراضية المشفرة, أعقبها مناقشات من جانب الخبراء وباحثي المركز تدور حول التأثيرات المحتملة لانتشار تلك العملات وما قد تحدثه من تغييرات نوعية فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، فضلاً عن فرص وتحديات التحول الرقمي في ظل انتشار تلك العملات.

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