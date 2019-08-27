جامعة مصر الدولية: التقدم للحصول على المنحة مستمر حتى 29 أغسطس الجارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة مصر الدولية عن تقديمها 40 منحة دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة، وخريجى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الذين درسوا نظام STE للعام الجامعى 2020/2019. وحددت الجامعة بعض التخصصات للاستفادة من المنحة على النحو التالى: 1- الهندسة قسم العمارة والاتصالات . 2- كلية الآلسن والإعلام (تخصص إعلام ، آلسن لغة إنجليزية). 3- الحاسبات والمعلومات . -4إدارة الأعمال والتجارة الدولية . وحددت الجامعة عدة شروط لحصول الطالب على المنحة منها: Advertisements - المنحة مجانية طوال سنوات الدراسة . - الحصول على الثانوية العامة من مدرسة حكومية مصرية بمجموع درجات لا يقل عن الحد الأدنى لدرجات القبول المقررة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لكل كلية من كليات الجامعة . اجتياز الاختبارات المقررة حسب التخصص المطلوب . ألا يكون قد تقدم للالتحاق بأى كلية بالجامعات الخاصة أو الأهلية . بالنسبة للحالات الاجتماعية يحضر الطالب المستندات اللازمة، وسوف تقوم الجامعة ببحث اجتماعى للطلاب . التقدم للحصول على المنحة فى موعد غايته 2019/8/29 . يشترط لإستمرار تمتع الطالب بالمنحة المجانية : -الحصول على تقدير جيد على الأقل عند إنتقاله إلى الفرقة الدراسية الأعلى. - إلتزام السلوك الطلابى القويم وإحترام التقاليد الجامعية. 8.التقديم عن طريق الموقع الإلكترونى للجامعة فقط.

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