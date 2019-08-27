افتتاح معرض الكتاب الرابع بنادي طلعت حرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

نظمت الهيئة العامة للكتاب، مساء اليوم الثلاثاء، معرض نادي طلعت حرب الرابع للكتاب بمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، وبحضور بسام الشريف السفير السوري في مصر، وذلك بالتعاون مع بنك مصر.

افتتح المعرض محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونادي طلعت حرب ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بهيئة الكتاب، بحضور حشد كبير من المثقفين والأدباء ونواب منهم الأديب يوسف القعيد والنائب مصطفى بكري والنائبة سولاف درويش وعدد كبير من رسامي الكاريكاتير مثل محمد حاكم عمرو سليم فوزي مرسى.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٧ سبتمبر المقبل، وقد تم اختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض.

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وقدمت الهيئة إهداء مجموعة من أهم إصداراتها لرئيس مجلس إدارة البنك الذي قدم الشكر لوزارة الثقافة وقطاعاتها وأبدى إعجابه الشديد بالإصدارات، وأشاد بقيمتها العالية وأسعارها التي تعد في متناول الجميع، ومرحبا بمزيد من التعاون مع الهيئة ووزارة الثقافة.

ويقام على هامش المعرض بعض الفعاليات مثل معرض لفن الكاركاتير لمجموعة كبيرة من البورتريهات التي رسمها عدد من فناني الكاريكاتير من مختلف دول العالم خلال ملتقى فن الكاريكاتير الذي أقامته الجمعية المصرية للكاريكاتير التي أسسها الفنان الكبير الراحل مصطفى حسين، وأيضًا معرض للحرف الشعبية والجلود والمشغولات اليدوية.

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