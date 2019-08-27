​"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 350 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 350 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا وفرنسا. وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن عمليات الشحن لتلك التعاقدات ستكون في الفترة من الأول من شهر أكتوبر حتى العاشر من نفس الشهر، مؤكدة أن تلك التعاقدات تعزز من رصيد القمح الاستراتيجي في مصر.​

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