انطلاق معرض "مصر للعقار والاستثمار" برعاية "الإسكان".. غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تنطلق صباح غدٍ الأربعاء فعاليات معرض "مصر للعقار والاستثمار" للعام الثاني على التوالي تحت رعاية وزارة الإسكان وبمشاركة وزير الإسكان ونائب وزير التموين للاستثمار وعدد من أعضاء مجلس النواب، وذلك بأرض المعارض الدولية بمحور المشير.

وكشف إسلام برهان، المدير التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض، أن المعرض يستهدف 4 مليارات جنيه مبيعات بنسبة تساوي ضعف مبيعات العام الماضي، من خلال شركات التطوير العقاري الكبرى المشاركة في المعرض والتي تقدم عددا من الخصومات والتسهيلات للمواطنين في ظل خلق مجتمعات عمرانية جديدة، مع انخفاض معدل التضخم وانخفاض سعر الفائدة التى أقرها البنك المركزي، والتى سوف تنعكس بصورة كبيرة على سوق العقارات المصري، مع تراجع الاحتفاظ بالسيولة المتوقعة والاتجاه إلى الاستثمار الآمن المتمثل في السوق العقاري نظرا لارتفاع أسعار العقارات بمعدلات سريعة.

بدوره، أكد هشام عنبة، العضو المنتدب للشركة المنظمة، أن معدلات النمو في سوق العقارات في تزايد مستمر بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة في الآونة الأخيرة ، خاصة المشروعات التى خططت لها بإنشاء تجمعات ومدن سكنية جديدة.

يذكر أن أغلب المشروعات المطروحة في المعرض تأتي في المدن الجديدة التي تم إنشائها مؤخرا مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.​