الكهرباء: 17 ألفا و150 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أفاد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الثلاثاء 17 ألفا و 150 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الاثنين خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأوضح المرصد - في نشرته اليوم- أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم 30 ألفا و800 ميجاوات، مقابل نفس الحمل أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و 570 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الثلاثاء باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و 35 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الاثنين باللون الأخضر طوال اليوم.