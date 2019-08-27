محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:
بحث حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع "شي يوه ون" المستشار الثقافي لسفارة الصين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، سبل تنشيط التعاون بين الهيئة والمجموعة الصينية للإعلام في مختلف المجالات الإعلامية من تبادل خبرات وتدريب وتبادل إخباري وبرامجي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين مصر والصين.
وأكد زين - خلال اللقاء - أهمية تطوير و تفعيل علاقات التعاون بما ينعكس إيجابياً على الجانبين المهني والاقتصادي، مؤكدا دعم الوطنية للإعلام لتنشيط هذا التعاون.
من جانبه، عرض المستشار الثقافي لسفارة الصين إمداد شاشات الوطنية للإعلام بأفلام وثائقية باللغتين العربية والإنجليزية، كما وجه المستشار الثقافي الدعوة لرئيس الوطنية للإعلام لحضور فعاليات منتدى التعاون الصيني العربي الرابع في مجال الإذاعة والتليفزيون والذي سيعقد خلال شهر أكتوبر المقبل بدولة الصين.
كانت هذه تفاصيل خبر تعاون جديد بين "الوطنية للإعلام" والمجموعة الصينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.