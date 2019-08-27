تعاون جديد بين "الوطنية للإعلام" والمجموعة الصينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

بحث حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مع "شي يوه ون" المستشار الثقافي لسفارة الصين بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، سبل تنشيط التعاون بين الهيئة والمجموعة الصينية للإعلام في مختلف المجالات الإعلامية من تبادل خبرات وتدريب وتبادل إخباري وبرامجي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإعلامي المشترك بين مصر والصين.

وأكد زين - خلال اللقاء - أهمية تطوير و تفعيل علاقات التعاون بما ينعكس إيجابياً على الجانبين المهني والاقتصادي، مؤكدا دعم الوطنية للإعلام لتنشيط هذا التعاون.

من جانبه، عرض المستشار الثقافي لسفارة الصين إمداد شاشات الوطنية للإعلام بأفلام وثائقية باللغتين العربية والإنجليزية، كما وجه المستشار الثقافي الدعوة لرئيس الوطنية للإعلام لحضور فعاليات منتدى التعاون الصيني العربي الرابع في مجال الإذاعة والتليفزيون والذي سيعقد خلال شهر أكتوبر المقبل بدولة الصين.