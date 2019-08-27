ضبط حشيش وسلاح أبيض بحوزة عاطلين في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ألقت قوات الأمن بالقاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة حدائق القبة.

مأمورية قادها المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تمكنت من ضبط "محمد.ح" ٣٠ سنة مقيم الخصوص، بحوزته فرش حشيش و"كتر" وهاتف محمول و130 جنيها في أثناء استقلاله "توك توك".

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النقيب أحمد حشاد، معاون المباحث، ألقى القبض على "أيمن.ح" بحوزته ٧ قطع حشيش، وشفرة كتر ومبلغ مالي ٧٠ جنيها.

أمام اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد عبد العزيز سليم رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف لتسهيل اتصالهما بعملائهما.

حرر العميد محمد سمير مأمور قسم حدائق القبة، محضرا بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال، نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشمال، إلى النيابة العامة للتحقيق.