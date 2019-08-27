محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: يكثف رجال الإنقاذ البري بالغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جهودهم لانتشال جثة عامل انهارت عليه رمال حفرة بمركز العياط، مساء الثلاثاء. التحريات الأولية تشير إلى انهيار الرمال على عامل في أثناء تنقيبه عن الآثار في المنطقة الجبلية بقرية طهما، وأن الحفرة على عمق 10 أمتار. Advertisements تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهما. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعوما بالأدوات والمعدات اللازمة بالتنسيق مع مسؤولي الحي؛ لانتشال الجثة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر على عمق 10 أمتار.. الحماية المدنية تسابق الزمن لانتشال جثة عامل بالعياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.