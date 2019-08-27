نشرة الحوادث المسائية.. إحالة متهم بـ"خلية الوراق" للمفتي وحقيقة تعدي ضابط على معلمة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم السبت، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء؛ بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

رئيس أكاديمية الشرطة يستقبل وفد شباب الجاليات المصرية بالخارج

استقبل اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على رأس وفد ضم 60 شابًا من الجاليات المصرية بالخارج، ضمن فعالياتهم في معسكر لزيارة المعالم الثقافية والسياحية بالبلاد.

التحقيقات تكشف حقيقة تعدي ضابط على معلمة بالإسماعيلية

كشفت التحقيقات، حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على معلمة أثناء قيامها بأعمال الملاحظة في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بإحدى المدارس بمحافظة الإسماعيلية، بعدما نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات حول تلك الواقعة.

"أمن بورسعيد" يستجيب لمطلب مُسن في التوجه للشهر العقاري

استجابت مديرية أمن بورسعيد، إلى حالة إنسانية تضمنت طلب مسن في التوجه لمقر الشهر العقاري، لعدم قدرته على الحركة.

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل جماعة إرهابية

جددت نيابة أمن الدولة، حبس علا القرضاوي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، بتهمة تمويل جماعة إرهابية.

ضبط مسجل خطر وزوجته بتهمة النصب على المواطنين

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‏‫تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط مسجل خطر، لقيامه بالاشتراك مع زوجته، بإنشاء صفحات وهمية لشركة سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلالها في النصب والاحتيال بزعم تنظيم رحلات سياحية وترفيهية بالأهرام.

إحالة أوراق متهم بقضية "خلية الوراق الإرهابية" للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إحالة أوراق المتهم عادل خلف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الوراق الإرهابية"، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تأجيل محاكمة 304 متهمين في قضية "اغتيال النائب العام المساعد" لـ3 سبتمبر

أجلت المحكمة العسكرية، جلسة محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 3 سبتمبر؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

تأجيل دعوى ترحيل السوريين من الأراضي المصرية لـ 19 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، تأجيل الدعوى المطالبة بترحيل السوريين المخالفين لشروط الإقامة في مصر، لجلسة 19 أكتوبر، للاطلاع على المستندات المقدمة بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة.

إحالة موظفين اثنين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، للمحاكمة العاجلة.

"الفتوى والتشريع": الحكومة المصرية هي المساهم في شركة الجسر العربي للملاحة

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية، بشأن طلب إعادة استطلاع رأي الجمعية بخصوص مدى أحقية الشركة القابضة للنقل البحري والبرى في استرداد عائد حصة المساهمة في شركة الجسر العربي للملاحة في إطار الشكل القانوني لطبيعة العلاقة التي تربط الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الجسر العربي للملاحة متمثلة في قيامها بأداء حصة حكومة جمهورية مصر العربية "وزارة النقل" في رأس مال الشركة المذكورة، وليس بصفة شراكتها في هذه الشركة أو اشتراكها في تأسيسها أو مساهمتها فيها ابتداء عند إنشائها.