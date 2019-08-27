محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: واصلت أجهزة وزارة الداخلية استهداف العناصر الإجرامية الخطرة التي تتخذ منطقة (السحر والجمال) مكاناً لترويج المواد المخدرة. أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان عن ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 80 جرام حشيش، 30 جرام هيروين، وهواتف محمولة ومبالغ مالية حصيلة نشاطهم الإجرامي. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.