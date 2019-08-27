كيف كشفت الداخلية العقل المدبر لعصابة التصيد الإلكتروني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لاتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني "فيزا كارت" واستخدامها في إتمام عمليات شراء من مواقع التسوق عبر الإنترنت.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها انتهاج أحد الأشخاص أساليب القرصنة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، واستخدامها في الاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية لعملاء البنوك المختلفة، والاستيلاء على أموالهم.

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تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أكدت صحة المعلومات، وقيام حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثانٍ، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق بالاشتراك مع آخرين في استخدام برامج القرصنة، واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة الإنترنت بإنشاء صفحات مقلدة للبنوك الافتراضية، وإرسال رسائل خادعة لبعض العملاء على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا، وهو ما يعرف بأسلوب التصيد، واستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد، واستلامها من خلال إحدى شركات الشحن، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم بمسكنه، واعترف بنشاطه الإجرامى وبإرشاده تم ضبط (2 جهاز "لاب توب" - 2 شاشة كمبيوتر - سماعة - هاتف محمول –وحدة تخزين بيانات كمبيوتر - 6 هارديسك - مجموعة إكسسوارات لسجائر إلكترونية - مبلغ 10 آلاف جنيه مصرى).

بفحص جهاز الكمبيوتر تبين وجود رسائل خاصة بطلب وشحن بعض المنتجات على شبكة إحدى شركات الشحن ونماذج صفحات مقلدة يتم من خلالها الاحتيال على العملاء.