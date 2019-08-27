حلم الثراء انتهى داخل حفرة بـ"جبال العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمنطقة العياط جنوب محافظة الجيزة. تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق بلاغا من إدارة شرطة النجدة بانهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهما. دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعوما بالأدوات والمعدات اللازمة بالتنسيق مع مسؤولي الحي؛ لانتشال الجثة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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