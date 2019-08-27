"لم تحرر محضر ضده".. التحقيقات تكشف حقيقة تعدي ضابط على معلمة بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت التحقيقات، حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على معلمة أثناء قيامها بأعمال الملاحظة في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بإحدى المدارس بمحافظة الإسماعيلية، بعدما نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات حول تلك الواقعة.

وذكرت التحقيقات، أن بالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بلاغ من طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، بتضررها من إحدى ملاحظات الأمن بإحدى لجان الامتحانات بدائرة القسم لاستيلائها على هاتفها المحمول التي قامت بتسليمه لها قبل دخولها لأداء الامتحان، واكتشفت عدم وجوده عقب انتهاء الامتحان.

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وأشارت إلى أنه وفى وقتٍ لاحق تبلغ لشرطة النجدة من والدى الطالبة المشار إليها بتواجدهما صحبة نجلتهما أمام المدرسة لتضررهم من مسئولة أمن اللجنة لسرقتها الهاتف المحمول الخاص بنجلتهما.

وأوضحت التحقيقات أن الدورية الأمنية انتقلت على الفور لمحل البلاغ برئاسة أحد الضباط، وتم التقابل مع المُبلغين الذين أفادوا بتجديد الاتهام ضد مسئولة الأمن باللجنة المشار إليها، ومن ثم تقابل رئيس الدورية مع رئيس اللجنة والمشكو في حقها داخل حرم المدرسة وأطلعهما على البلاغ المقدم ضد المشكو في حقها، وطلب اصطحابها لديوان القسم لاستيفاء البلاغ إلا أنها رفضت ذلك، وتوجهت الدورية والمُبلغين لديوان القسم وتحرر المحضر اللازم.

وأكدت أن عقب ذلك توجهت المشكو في حقها إلى إحدى المستشفيات بالإسماعيلية ولم يتحرر لها أي تقارير مرضية لعدم وجود أىي إصابات بها، وحررت المذكورة محضر بقسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد، بدائرة مقر إقامتها، أقرت من خلاله بعدم اتهامها لضابط الدورية الأمنية، وأنها حضرت لتحرير محضر لإثبات حالة لمرورها بحالة نفسية سيئة على خلفية الواقعة.