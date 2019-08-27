مصر | "حفرة بعمق 10 أمتار".. ليلة سقوط ضحية الثراء السريع في العياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حفرة بعمق 10 أمتار".. ليلة سقوط ضحية الثراء السريع في العياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن الحفرة المنهارة على شخص حال تنقيبه عن الآثار بنطاق مركز العياط، عمقها أكثر من 10 أمتار، موضحة أن المنطقة جبلية وخالية من السكان، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم؛ لانتشال الجثة.

كانت انهارت رمال حفرة على أحد الأشخاص أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على أحد الأشخاص حال حفره تنقيبا عن الآثار.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح والرائد عادل طلبة معاوني مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.

نرشح لكم: ثلاث سيناريوهات متوقعة قبل النطق بالحكم على قيادات الإخوان بتهمة التخابر مع حماستصدر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، غدا الأربعاء 28 أغسطس، حكمها في إعادة محاكمة 36 متهمًا من قيادات جماعة الأخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس".

ومن المحتمل أن يكون هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة لجلسة النطق بالحكم هم:



السيناريو الأول: أن تقوم المحكمة بمد أجل النطق بالحكم الي ميعاد أخر لإستكمال المداولة

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السيناريو الثاني: أن تصدر المحكمة حكمها بإحالة عدد من المتهمين الي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقًا وفي هذة الحالة تقوم المحكمة بتحديد جلسة أخري للنطق بالحكم علي جميع المتهمين بعد استلامها مذكرة برأي فضيلة مفتي الجمهورية.