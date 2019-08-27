مصر | ننشر أسماء المصابين في حادث طريق الكريمات المروري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسماء المصابين في حادث طريق الكريمات المروري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 على أسماء المصابين في الحادث المروري الذي وقع بطريق الكريمات، جنوب محافظة الجيزة، وهم كلا من عبد الرحمن محمد أحمد، 25 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وكسر بالقدم اليمنى، سمير حمدي أحمد، 29 سنة، مصاب بجرح قطعي بالأنف وكدمات متفرقة بالجسم، أحمد ناصر محمود، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس والوجه واشتباه كسر بالفقرات، خالد أحمد زكي، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس والذراع الأيسر والترقوة اليمنى والكوع الأيسر،عبد الرحمن عبد الحميد عبدالله، 25 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، عادل عوض سيد 31 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع وكدمات بالظهر، إسلام عبد الحميد عبد الله، 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالترقوة اليمني وكدمات بالصدر، وجميعهم مقيمين بمحافظة بني سويف.

كان أصيب 7 أشخاص إثر إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الكريمات، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الدائري الكريمات، قبل بوابات حلوان، وبإنتقال رجال المرور تبين أنه حال سير سيارة ميكروباص بالطريق، إختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفي أطفيح المركزي لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، أن الشاب الذي لقى مصرعه غرقا بمياه النيل، بنطاق مركز الحوامدية، كان يستحم بمياه النيل، في ساعة متأخرة من الليل، ولعدم إجادته السباحة، لقى مصرعه غرقا.

ونجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، إنتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بمياه نهر النيل، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة.

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وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من شرطة النجدة بغرق شاب بمياه النيل، بنطاق مركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

وعلى الفور دفع مدير الحماية المدنية بقوات الإنقاذ النهري، الضفادع البشرية، لإنتشال جثة الشاب، وتمكنت القوات من إنتشال الجثة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة بمعرفة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

"كان بينقب عن الآثار".. انهيار حفرة على شخص في العياط

انهارت حفرة رمال على أحد الأشخاص، في أثناء محاولته التنقيب عن الآثار بمركز العياط جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط، من شرطة النجدة بإنهيار حفرة بالمنطقة الجبلية بمنطقة طهطا، بنطاق المركز، على أحد الأشخاص حال حفره تنقيبا عن الآثار.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، مدعومين بالمعدات والأدوات اللازمة، قوة أمنية من المركز برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الرائد محمد مصباح معاون مباحث مركز شرطة العياط، لانتشال الشخص.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.