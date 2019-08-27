مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بقضية "المحور الإعلامي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بقضية "المحور الإعلامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين 15 يوما احتياطيا لاتهامهم وآخرين فى قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

وأسندت إلى المتهمين ياسر حسن، محمد مصطفي ، ووليد فتحي، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي، بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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