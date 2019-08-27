مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بقضية "المحور الإعلامي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 6 متهمين بقضية "المحور الإعلامي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 6 متهمين 15 يوما احتياطيا لاتهامهم وآخرين فى قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.
وأسندت إلى المتهمين ياسر حسن، محمد مصطفي ، ووليد فتحي، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدي، بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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قررت نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين رئيس الاستئناف، إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
أمن الدولة تجدد حبس متهمين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس"سيد. أ"، وأحمد.ص" 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجهت النيابة للمتهم تهم تولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
كما أسندت النيابة إليهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.