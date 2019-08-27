أخبار مصر | جامعة الأزهر تنفي ما تتداوله وسائل الإعلام حول ظهور موقع إباحي أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تنفي ما تتداوله وسائل الإعلام حول ظهور موقع إباحي أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، حول ظهور عنوان "موقع إباحي" على الشاشة المخصصة للعرض، أثناء لقاء رئيس الجامعة مع الطلاب الجدد الأحد قبل الماضي.

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة لشؤون التنسيق، إن الصورة ليست حقيقية على الإطلاق، وحينما تم التحقق من الأمر تبين أن الموقع خاص بالأماكن السياحية العالمية ويطلق عليه "celebritycruises"، وليس كما يدعي البعض أنه موقع إباحي.

وتابع مدير مكتب التنسيق بجامعة الأزهر : "حينما يتم فتح صفحة البحث المخصصة لجوجل تظهر بعض المواقع التي يتم البحث عنها بصورة كبيرة، ومن ثم عند فتح صفحة جديدة، ظهرات الصفحة الخاصة بموقع "celebritycruises".

وناشد بضرورة تحري الحقيقة والدقة في تداول أو بيانات عن الأزهر الشريف وجامعته، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة المؤسسة.

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من ناحية اخري كرّم مجلس كلية الطب بنين الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمود صديق، عميد الكلية، والدكتور خيرى عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، واللواء طبيب احمد التاودى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، الدكتور جمال أبوالسرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات السكانية بجامعة الأزهر، بمناسبة فوزه بجائزة النيل في العلوم للعام 2018، وتكريمه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عيد العلم.

كما كرّم المجلس–خلال اجتماعه اليوم- الدكتور مجدي الدهشان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب السابق، تقديراً لمجهوداته الملموسة خلال الفترة الماضية.

وثمّن المجلس جهود الدكتور أحمد سليم، عميد الكلية السابق، والتي كان لها الأثر الواضح في سبيل النهوض والارتقاء بالكلية، حتى تبوأت مكانة متميزة بين كليات الطب بالجامعات المصرية، وتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء .

كما ثمن المجلس انفتاح الكلية وتعاونها مع كافة المؤسسات التعليمية والخدمية في الداخل والخارج، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها الكلية خلال الفترة الماضية، وما شهدته من تطور على مستوى الإنشاءات الخدمية وتطوير المعامل، وتوسعات الأقسام وتزويدها بأحدث الأجهزة المعملية، والدور الكبير الذي قامت به في خدمة صحة المجتمع المصري، ما كان له الأثر الإيجابي في حصول قطاع الطب في جامعة الأزهر على تقدير ممتاز خلال زيارة وفد التصنيف الأفريقي الأوروبي العام الماضي.

يذكر أنّ كلية طب الأزهر كانت من أوائل الكليات التي طبّقت نظام الطب التكاملي لتواكب أحدث النظم التعليمية العالمية، إضافة إلى أنّها من أكثر الكليات تعاونًا مع المؤسسات التعليمية والطبية المناظرة على مستوى الجمهورية، وكانت في طليعة الكليات التي اعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.