أخبار مصر | تعرف على الدورات التي تقدمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الدورات التي تقدمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم أكاديمية ناصر العسكرية العليا العديد من الدورات والدبلومات لكبار رجال الدولة المرشحين لمناصب قيادية بالدولة، لمعرفة أهم القضايا التى تواجه المجتمع، والصراعات الدائرة فى محيط الشرق الأوسط، ودور مصر فى المنطقة العربية، ودور الإعلام فى الحفاظ على الأمن القومى وطرق إدارة الأزمات من خلال دورة إدارة الأزمات المتقدمة ، وقد درس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأكاديمية قبل توليه رئاسة الجمهورية .
وتنظم الاكاديمية مع وزارة الشباب والرياضة، دورات فى الاستراتيجية القومية والأمن القومى المصرى والعربى، لشباب الجامعات والخريجين من الكليات المدنية من مختلف المحافظات، بجانب التخطيط الاستراتيجى القومى وعلاقته بإدارة الأزمات، وثورات الربيع العربى، والتحديات والتهديدات التى تواجه الأمن القومى، ودور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة وعلاقتها بالشرطة، والتطور التاريخى لمنظمات المجتمع المدنى.
إلي جانب التعرض لدراسة المخططات الغربية لتقسيم الشرق الأوسط، ودور حلف شمال الأطلنطى فى الشرق الأوسط، وأساليب حروب الجيل الرابع، والصهيونية وقيام إسرائيل، وتوجهات القوى الإقليمية والدولية تجاه المنطقة وتأثيرها على الأمن القومى الإقليمى، ومناقشة تطورات الموقف الداخلى والتحديات ومستقبل التنمية فى مصر ، كما تتولى الأكاديمية، التدريس لطلبة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، لتمكينهم من تولى مناصب قيادية فيما بعد، من خلال عدد من المواد الدراسية عن موضوعات محورية وقومية، ليكونوا على دراية بجيمع المشكلات التى تمر بها البلاد، وعلاقتها مع دول الجوار.
وتقدم الأكاديمية دورة للمدنيين من خلال كلية الدفاع الوطنى تسمي الزمالة ، تعادل درجة الماجستير للحاصلين على مؤهل عال، وتعادل درجة الدكتوراه للحاصلين على درجة الماجستير، ولكنها مخصصة للموظفين على درجة المدير العام أو الذين تجاوزوا سن الأربعين عاما ، بعد ترشيح من الوزارة بعد تصديق من الأمان العام القادم المسلحة وقد حصل عليها العديد من الوراء السابقين والحاليين وكذلك عدد من المحافظين .
إلي جانب دورات متخصصة لملحقي الدفاع وزوجاتهم المرشحين للعمل في السفارات المصرية بالخارج ، وتحصل عليها زوجاتهم باعتبارهم شريك في تلك المرحلة الوظيفية مع أزواجهن خلال فترة عملهم بالخارج ، كما يشارك فيها عدد من السفراء والملحقين الدبلوماسيين بالخارجية المصرية .
ولا يقتصر التدريس فى الأكاديمية، على العسكريين الخبراء فى الأمن القومى، ولكن تتم الاستعانة بأساتذة الجامعات فى المجالات المختلفة كما يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس من نخبة متميزة من ضباط القوات المسلحة، من خريجى الأكاديمية القادرين على الإسهام النشط فى جميع الجوانب العملية والتعليمية، وتتوافر لديه الخبرة الميدانية نتيجة الاشتراك فى العمليات الحربية وشغل الوظائف الرئيسية فى أسلحتهم، كما تستفيد الأكاديمية من الضباط المتقاعدين ذوى الخبرة للعمل أعضاء هيئة تدريس للاستفادة من خبراتهم.
نرشح لكم: القوات المسلحة تنظم زيارات لوفد شبابي من المصريين بالخارج للكلية الجوية ومشروع طريق ومنتجع الجلالة
نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارات الهجرة وشئون المصريين بالخارج والشباب والرياضة والبيئة ، زيارة لمجموعة من الشباب من أبناء الجيل الثاني والثالث للمصريين المقيمين بالخارج قادمين من أكثر من 20 دولة حول العالم ، خلال تواجدهم لقضاء الأجازة الصيفية بمصر إلى الكلية الجوية وقيادة قوات الصاعقة ومشروع طريق ومنتجع الجلالة .
وتهدف الزيارة إلى تعريف الشباب على أحدث أساليب تدريب أفراد القوات المسلحة وتعريفهم بالدور البطولى الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة بمختلف أسلحتها ، وكذلك متابعة المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر .
ومن جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على أن الوزارة تحرص على تنظيم مثل هذه الجولات لزيادة الوعى القومي ورفع روح الولاء لدى أبناء المصريين المهاجرين والعاملين بالخارج ، وربطهم بالوطن بإعتبارهم سفراء مصر بالخارج وإطلاعهم على الواقع لدعم نشر الحقائق ومنع الجهات الخارجية من التأثير على توجهاتهم تجاه وطنهم من خلال بث أفكار مغلوطة .
والقى الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية كلمة رحب فيها بالسفيرة نبيلة مكرم والشباب المشاركين فى الزيارة مطالبًا الشباب بأن يفخروا بوطنهم وينقلوا كل ما يشاهدونه بمصر إلى مجتمعاتهم بالدول التى يقيمون بها ، كما قام الشباب بجوله تفقدية داخل الكلية الجوية .
كما رحب قائد قوات الصاعقة بوزيرة الهجرة والشباب المرافقين لها فى الزياره أعقبة متابعة عددًا من التدريبات والعروض العسكرية التي تظهر مهارات قوات الصاعقة المصرية وكفاءتها وجاهزيتها ، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين .
وقام الشباب بجولة تفقدية لمشروع مدينة ومنتجع وطريق الجلالة لمتابعه مايجرى على أرض الواقع من مشروعات قومية تساهم فى دفع عجلة الإقتصاد القومى المصرى و توفير الألاف من فرص العمل للشباب ومن جانبهم أعرب شباب عن إنبهارهم وفخرهم بقواتهم المسلحة ورجالها الاشداء ، معبرين عن إعجابهم بالمشروعات التى قامو بزيارتها متمنين لمصر مزيداً من الرخاء والتقدم ، كما قدموا الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الهجرة على تنظيم هذه الزيارات .