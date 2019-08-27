أخبار مصر | تعرف على الدورات التي تقدمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الدورات التي تقدمها أكاديمية ناصر العسكرية العليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم أكاديمية ناصر العسكرية العليا العديد من الدورات والدبلومات لكبار رجال الدولة المرشحين لمناصب قيادية بالدولة، لمعرفة أهم القضايا التى تواجه المجتمع، والصراعات الدائرة فى محيط الشرق الأوسط، ودور مصر فى المنطقة العربية، ودور الإعلام فى الحفاظ على الأمن القومى وطرق إدارة الأزمات من خلال دورة إدارة الأزمات المتقدمة ، وقد درس الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأكاديمية قبل توليه رئاسة الجمهورية .

وتنظم الاكاديمية مع وزارة الشباب والرياضة، دورات فى الاستراتيجية القومية والأمن القومى المصرى والعربى، لشباب الجامعات والخريجين من الكليات المدنية من مختلف المحافظات، بجانب التخطيط الاستراتيجى القومى وعلاقته بإدارة الأزمات، وثورات الربيع العربى، والتحديات والتهديدات التى تواجه الأمن القومى، ودور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة وعلاقتها بالشرطة، والتطور التاريخى لمنظمات المجتمع المدنى.

إلي جانب التعرض لدراسة المخططات الغربية لتقسيم الشرق الأوسط، ودور حلف شمال الأطلنطى فى الشرق الأوسط، وأساليب حروب الجيل الرابع، والصهيونية وقيام إسرائيل، وتوجهات القوى الإقليمية والدولية تجاه المنطقة وتأثيرها على الأمن القومى الإقليمى، ومناقشة تطورات الموقف الداخلى والتحديات ومستقبل التنمية فى مصر ، كما تتولى الأكاديمية، التدريس لطلبة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، لتمكينهم من تولى مناصب قيادية فيما بعد، من خلال عدد من المواد الدراسية عن موضوعات محورية وقومية، ليكونوا على دراية بجيمع المشكلات التى تمر بها البلاد، وعلاقتها مع دول الجوار.

وتقدم الأكاديمية دورة للمدنيين من خلال كلية الدفاع الوطنى تسمي الزمالة ، تعادل درجة الماجستير للحاصلين على مؤهل عال، وتعادل درجة الدكتوراه للحاصلين على درجة الماجستير، ولكنها مخصصة للموظفين على درجة المدير العام أو الذين تجاوزوا سن الأربعين عاما ، بعد ترشيح من الوزارة بعد تصديق من الأمان العام القادم المسلحة وقد حصل عليها العديد من الوراء السابقين والحاليين وكذلك عدد من المحافظين .

إلي جانب دورات متخصصة لملحقي الدفاع وزوجاتهم المرشحين للعمل في السفارات المصرية بالخارج ، وتحصل عليها زوجاتهم باعتبارهم شريك في تلك المرحلة الوظيفية مع أزواجهن خلال فترة عملهم بالخارج ، كما يشارك فيها عدد من السفراء والملحقين الدبلوماسيين بالخارجية المصرية .

ولا يقتصر التدريس فى الأكاديمية، على العسكريين الخبراء فى الأمن القومى، ولكن تتم الاستعانة بأساتذة الجامعات فى المجالات المختلفة كما يتم اختيار أعضاء هيئة التدريس من نخبة متميزة من ضباط القوات المسلحة، من خريجى الأكاديمية القادرين على الإسهام النشط فى جميع الجوانب العملية والتعليمية، وتتوافر لديه الخبرة الميدانية نتيجة الاشتراك فى العمليات الحربية وشغل الوظائف الرئيسية فى أسلحتهم، كما تستفيد الأكاديمية من الضباط المتقاعدين ذوى الخبرة للعمل أعضاء هيئة تدريس للاستفادة من خبراتهم.

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