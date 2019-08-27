شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا للتكدس المروري.. تخصيص حارة مرورية للمركبات السياحية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تكليف أجهزة الأمن والمرور بتخصيص حارة مرورية للمركبات السياحية المتجهة لمدينة الغردقة عبر الكمين الأمني الجنوبي لمدينة الغردقة، مدعمة بلوحات إرشادية تحدد خط سير مرور السيارات السياحية في اتجاه الحارة المرورية المخصصة، وتعيين خدمة مرورية لها، وذلك لحل مشكلة تكدس وانتظار السيارات السياحية بالكمين.

كان الكمين الأمني الجنوبي قد شهد خلال الفترة الماضية تكدس الحركة المرورية بسبب إجراءات التفتيش والفحص للمارين بالكمين، ما تسبب في تأخير عدد من المركبات السياحية عن وصولها للمطار.