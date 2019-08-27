شكرا لقرائتكم خبر عن «ذوبان جليد وخطر على الشواطئ».. كيف ستتأثر مصر باحتراق غابات الأمازون؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن مناخ الكرة الأرضية سيتأثر بحرائق الأمازون، خاصة أنها تعتبر رئة رئيسية للكرة الأرضية، ومسؤولة عن إنتاج 20% من حجم الأكسجين في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية: «غابات الأمازون أكبر شبكة تمتص أكاسيد الكربون والاحتباس الحراري»، متابعا: «هذه كارثة مناخية مزدوجة».

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وأوضح أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب أن غابات الأمازون أكبر مخزون عالمي للتنوع البيولوجي، حيث تحوي أنواعا عديدة من الحشرات والحيوانات تصل

لـ350 نوعا، متابعا: «فقدنا مصدرا مهما لإنتاج الأدوية والعقاقير في العالم».

واستنكر مجدي علام موقف الدول الكبرى من هذه الكارثة، حيث وقفت تشاهدها لفترة طويلة دون تدخل، وكذا تأخر رئيس البرازيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإطفاء، متابعا: «رئيس البرازيل غير مهتم بالبيئة، ويشجع الإنتاج الصناعي على حساب البيئة».

وأكد أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب أن حرائق الأمازون تؤثر على مصر من حيث بدء ذوبان الجليد في القطب الشمالي، مما يزيد من مستوى المحيط الأطلنطي ثم البحر المتوسط، أي أن شاطئ الدلتا سيتأثر بالمياه المالحة، ما يترتب عليه إنفاق أموال لعمل كتل خرسانية كبيرة لحماية الشواطئ، وكل ذلك يشكل عبئا ماليا على الدولة.