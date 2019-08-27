شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف أهمية مشاركة السيسي في «تيكاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية سابقًا، إن مؤتمر طوكيو لتنمية إفريقيا يُعد واحدًا من أهم منتديات العالم لدعم وتعزيز قدرات القارة التنموية، مؤكدًا أن مشاركة مصر في التيكاد تعد فرصة لطرح رؤى القارة الإفريقية وبحث قدرات إضافية للقارة تتيح لها توطين شبابها بدلًا من الهجرة غير المشروعة.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن مؤتمر «تيكاد 7» يحضره مجموعة من كبار مؤسسات التمويل الدولية وكبريات الشركات العاملة في مجال التنمية تشارك في هذا المنتدي لتقدم لإفريقيا الفرصة لتعزيز قدرتها في جميع المجالات، والتي على رأسها الصحة والتعليم والبيئة والمجالات المصرفية والتنموية والبنكية.

وأشار مساعد وزير الخارجية سابقا إلى أن «التيكاد» منذ تأسيسه عام 2009 يضم كل عام العديد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والبنوك ومن المؤسسات الكبرى ووكالات التعاون الدولي، ويشارك العديد من قادة الدول الإفريقية، موضحًا أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلقاء كلمة في مؤتمر طوكيو السابع للتنمية في إفريقيا «التيكاد»، تؤكد على ما تواجهه القارة من تحديات، خاصة تحديات التحولات الرقمية المهمة كأساس من أسس التنمية المستدامة وتطلع إفريقيا لنظام اقتصادي عادل.