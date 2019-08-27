شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لـ «هنا نصلي معا».. محافظ جنوب سيناء يلتقي بالفنان التشكيلي «مليكة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، بمكتبه بشرم الشيخ الفنان التشكيلي العالمي الدكتور جمال مليكة، بحضوراللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبدالفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، ضمن استعدادات إقامة ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني«هنا نصلي معا»، والذي سيعقد بمدينة سانت كاترين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2019، وتقيمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارت التنمية المحلية، الأوقاف، الآثار، البيئة، السياحة، الثقافة، الإستثمار والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، واللجنة الدينية بمجلس النواب.

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ودعا فودة الفنان التشكيلي العالمي، مليكة للمشاركة في الملتقى، حيث سيقوم بعمل جداريه كبيره يبلغ حجمها ١٠ متر مربع في نفس وقت عزف الأوركسترا خلال الحفل الرئيسي، ويعبر فيها الفنان عن رحله العائله المقدسه بمصر ورموز بعض الأماكن الهامه التي مرت بها.

وأوضح الفنان مليكه بأنه سوف يصل قادما من ميلانو إلى مدينه سانت كاترين خصيصا لهذا الحدث مصاحبا كضيف للمهرجان المخرج العالمي السويسري ستيفانوفيك دراجو، مؤسس مهرجان الأفلام القصيرة بمدينة لوجانو بسويسرا، والأنوريفولي الإيطالي نيكولينو لا جامبا.

جدير بالذكر في ملتقى سانت كاترين ٢٠١٨ قام الفنان بعمل جداريه كبيره بنفس الحجم وبيعت في مزاد وتبرع بثمنها لصندوق تحيا مصر.