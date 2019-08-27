شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفتتح مركز خدمات نموذجيًا جديدًا في «شرق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، مركز خدمات تموينيا مطورا لحي شرق التابع لإدارة تموين شرق الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حيث تم التشغيل الفعلي للمركز واستقبال المواطنين لأداء الخدمات التموينية المختلفة.

وقال «سعدالله» -بحسب بيان الثلاثاء- إنه يتم تقديم الخدمة من خلال نظام إلكتروني متكامل مزود بنظام نداء آلي تيسيرا على الجماهير بواسطة موظفين مدربين على السيستم الحديث من خلال نظام الشباك الواحد، حيث يتم استقبال المواطنين من خلال موظف الاستقبال لإعطاء المواطن رقم للتعامل، وعلى كل شباك موظف على جهاز حاسب آلي للتعامل من خلاله لأداء الخدمات التموينية في وقت قصير في مكان متسع لرواد المركز من المواطنين مجهز بكراسى للانتظار وبه لوحات إرشادية لكل حالة ومزود بكاميرات إلكترونية لمتابعة الأداء.

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وأشار إلى أن المركز المميكن الجديد يخدم نطاق مكتب رمل أول سابقا ومكتب سيدي جابر سابقا، حيث يعد المركز الثامن من نوعه لإدارة تموين شرق حيث تم سابقا افتتاح مركز خدمات السيوف الذي يخدم مكتب تموين رمل ثان سابقا ومواطنين مكتب رمل ثالث سابقا، ويعد مركز سيدي جابر هو الرابع ضمن سلسلة الافتتاحات للمراكز السبعة بمحافظة الإسكندرية حتى الآن.

ووجه وكيل الوزارة الموظفين بضرورة حسن معاملة المواطنين، حيث تتوافر الإمكانيات اللوجستية المناسبة لأداء الخدمة في مكان يليق بمقدم الخدمة ومتلقي الخدمة، كما تم عقب الافتتاح استطلاع آراء المواطنين المتعاملين مع المركز حول أسلوب تلقي الخدمة، والذين أشادوا بالنقلة الحضارية التي تشهدها مديرية تموين الإسكندرية من خلال تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمات.

حضر الافتتاح عبدالرازق الطيب مدير إدارة تموين شرق، ونبيل محفوظ رئيس رقابة شرق، وإخلاص الجارحي مديرة المركز.