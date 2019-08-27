شكرا لقرائتكم خبر عن «فرغلي» يزور مصابي حادث الشيخ زويد بمستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى العميد إيهاب فرغلى، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، زيارة مصابى حادث الشيخ زويد للاطمئنان على صحتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

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وبحسب بيان، الثلاثاء، قدم فرغلى التهنئة لأهالي المصابين بسلامتهم، وأكد على متابعة جميع الحالات بالتواصل مع مدير المستشفى والفريق الطبى حتى عودتهم إلى مدينة الشيخ زويد، مؤكدا على اهتمام المحافظة متمثلة في اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، برعاية المصابين وتقديم الدعم الطبى والنفسى اللازم.

ورافق رئيس المدينة أثناء الزيارة إيهاب بكير، نائب رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد.

يُذكر أن مستشفى العريش العام استقبل، مساء أمس، ٤ أطفال، نتيجة إصابتهم بجروح وشظايا إثر انفجار جسم غريب بوسط المدينة.