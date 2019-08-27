شكرا لقرائتكم خبر عن أصيب بتهتك في الشفاة واللثة.. محافظ الشرقية يطمئن على الطفل المعتدى عليه بوحشية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن استيائه الشديد لما قام به أحد المواطنين من تعدي على طفل وضربه بطريقة وحشية تسببت له في إحداث كسر بالأسنان وتهتك بالشفاة واللثة، بسبب مشاجرة مع نجله وذلك بقرية بني حسن التابعة لمركز أولاد صقر.

وجه محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للطفل والاطمئنان عليه لحين تماثله تماماً للشفاء للتخفيف من حدة الآثار النفسية الناتجة عن تعرضه للضرب بطريقة وحشية وغير آدمية.

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كما وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لأسرة الطفل وتقديم كافة أوجه الرعاية والمساندة له ولأسرته.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة التحلي بضبط النفس من خلال البعد عن الغضب، وعدم استخدام العنف، خاصة مع الأطفال فالغضب هو أصل الشّرور، وسبب المشاكل والخلافات بين النّاس.

كانت حالة من الغضب سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لمقطع فيديو لطفل يرطمه أحد الأهالى على الأرض بسبب مشاجرة مع نجله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.