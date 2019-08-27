شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ اقتصاد: اختفاء السوق السوداء زاد من تحويلات المصريين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد، إن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج للدولار إلى داخل مصر يعكس الثقة في النظام المصرفي المصري.

وأضاف مصطفى خلال مداخلة هاتفية: «اختفاء السوق السوداء نتج عنه تحويل جميع الدولارات عن طريق مكاتب الصرافة والسوق الرسمية».

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للإدخار، مشيرا إلى أن الأخبار السلبية ترفع سعر الذهب عالميا، خاصة في ظل الحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا.