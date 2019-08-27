شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تؤكد استمرار ارتفاع سعر الجرام: «اللي معاه فلوس يشتري ويخزّن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن هبوط سعر الدولار في مصر أثر إيجابًا على سعر جرام الذهب.

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وأضاف واصف في مداخلة هاتفية: «لو كان ثبت سعر الدولار عند 19 جنيها، لوصل سعر جرام الذهب لأكثر من 800 جنيه»، متابعا: «سعر الذهب في جميع الدول مرتبط بسعره في البورصة العالمية، بغض النظر عن أن هناك دولة منتجة للذهب وأخرى غير منتجة».

وأشار أمين إلى أن إنتاج مصر من الذهب كان يصل إلى 55 طنا في السنة، بينما انخفض الإنتاج لـ30 طنا في العام الماضي، نتيجة إحجام الكثير من المستهلكين عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الذهب يعتبر الملاذ الآمن للإدخار، ناصحا بشرائه وتخزينه نظرا لارتفاع سعره بشكل مستمر.

وأكد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أن هبوط سعر الدولار محليا لن يؤثر في ارتفاع سعر الذهب بأي شكل، متابعا: «اللي معاه فلوس يشتري ذهب ويخزنه».