شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يتفقد التشطيبات النهائية لمحطة مياه الشرب العملاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، على أن مياه الشرب النظيفة والمطابقة للمواصفات حق آصيل لكل مواطن، وأنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل توصيل مياه الشرب النقية لجميع المناطق المحرومة وخاصة القرى والقطاعات الريفية إضافة إلى توصيل خدمة الصرف الصحي ودفع عجلة العمل بالمشروعات المتوقفة منذ عدة سنوات.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أيمن الخضري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بجولة ميدانية موسعة بمراكز ومدن الإسماعيلية وأبوصوير والقصاصين الجديدة، وذلك لمتابعة وتفقد أعمال التشطيبات النهائية والموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي بدأ العمل بها منذ عدة سنوات مضت، ولم يكن تم الانتهاء من تنفيذها في توقيتاتها المحددة من قبل.

ومن خلال التنسيق التام فيما بين محافظ الإسماعيلية ووزيري الإسكان والمالية ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المعنية، وبعد أن تم تدبير التمويل المالي اللازم لاستكمال تلك المشروعات ودفع عجلة العمل بها.

وقد تضمنت جولة المحافظ والتي رافقه خلالها أيضا النواب أحمد سعيد شعيب وأحمد بدران البعلي عضوي البرلمان عن الإسماعيلية، والمهندس هاني سعيد نائب رئيس فرع القناة لشركة المقاولون العرب القائمة بتنفيذ المشروع، والمهندس محمد عبدالسلام نائب رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والسيد النخيلي رئيس مركز ومدينة أبوصوير والسيد الجمل نائب رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة والمهندس خليل سالم مدير مشروع محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل وجمع كبير من القيادات التنفيذية زيارة وتفقد موقع العمل بمشروع المحطة التي يجري تنفيذها على مساحة إجمالية قدرها نحو 11 فدانا، بما يعادل نحو 46 ألف متر مربع، وتصل جملة تكلفتها إلى نحو ما يزيد على 290 مليون جنيه، وذلك لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال تشطيبات للمرحلة الأولى، والتي تصل قدرتها التصريفية إلى 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف متر مكعب يوميا، وذلك في المرحلة الأولى، ومتابعة نسب التنفيذ لتلك الأعمال، والتي بلغت نسبتها إلى نحو ما يزيد على 95% ومتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف الوصول إلى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر/ ثانية، بما يعادل 68 ألف متر مكعب يوميا، بانتهاء تنفيذ المشروع بالكامل.

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ومن المنتظر أن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في موعد غايته 30 سبتمبر المقبل 2019 وتستهدف المحطة تغذية وخدمة 7 مناطق تشمل مدينة المستقبل بالكامل، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن والمجمع التعليمي والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار، وعدد من التوابع والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي.

كما تضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات زيارة وتفقد مشروع صرف صحي مدينة أبوصوير، والذى تبلغ تكلفته ما يزيد على 65 مليون جنيه، ويخدم مدينة أبوصوير وتوابعها «أبوصوير السلام وأبوراجح وأبوخروع والوراورة وأبوعمر والجرايشة».

كما قام المحافظ بزيارة وتفقد مشروع صرف صحي قرية السبع آبار غربية والذي تبلغ تكلفته 70 مليون جنيه ويخدم مدينة أبوصوير وقرية السبع آبار وتوابعها وقريتي المنايف والسماكين، ويصل إجمالي تكلفة مشروعات الصرف الصحي كاملة بمركز ومدينة أبوصوير، إلى نحو ما يزيد على 150 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في منتصف شهر سبتمبر المقبل استعدادا لدخولها الخدمة الفعلية .

وقد اختتم المحافظ جولته بزيارة وتفقد مشروع تدعيم محطة مياه الشرب بقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحطة ذات الترشيح الفائق من أحدث المحطات وتصل طاقتها التصريفية إلى 5000 متر مكعب يوميا، وتكلفتها 31 مليون جنيه، وتخدم قرية المحسمة نحو 72 من التوابع الأخرى، وسوف يتم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها في نهاية شهر نوفمبر القادم 2011.

وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل بتلك المشروعات والالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة لها استعدادا لدخولها للخدمة الفعلية والتشغيل.