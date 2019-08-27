شكرا لقرائتكم خبر عن تشويه سمعة الدواء المصري.. «الأعلى للإعلام» يحقق في شكوى ضد عمرو أديب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها، الثلاثاء، ناقشت خلاله الشكوى المقدمة من أحد الصيادلة ضد برنامج الحكاية الذي يقدمه الاعلامى عمرو أديب على قناة mbc تتهم البرنامج بتشوية سمعة الدواء المصري واثارة الذعر للمرضى وتعميم الوقائع والحديث عن أمور طبية يتناولها المتخصصين فقط .

كما ناقشت اللجنة الشكوى المقدمة من زاهى حواس وزير الآثار السابق ضد جريدة المشهد، كما تناول الاجتماع مناقشة الشكوى المقدمة من بنك التنمية الصناعة ضد برنامج على قناة الحدث اليوم بتهمة الابتزاز.