شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح قسم علوم الحاسب بمركز التدريب الإداري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقة اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومحمد الصافي السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري ،اليوم الثلاثاء، قسم علوم الحاسب بمركز التدريب الإداري بمحافظة الشرقية، لميكنة نظام العمل الإداري داخل المركز بما ينعكس على إحداث نقله نوعية في أسلوب العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة وذلك تماشياً مع التخطيط العلمي السليم ولتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واستمع المحافظ ومرافقوه لشرح تفصيلي من فخري عبدالعزيز المشرف على مركز التدريب الإداري بالمحافظة عن الهدف من إنشاء المركز والذي يأتي في إطار استكمال أهداف خطة الهيكلة وتدوير العاملين وإجراء التدريب التحويلي للعاملين بمحافظة الشرقية بغرض سد العجز في عدد من التخصصات كالمشرفين بالإدارات الهندسية والمحصلين والإستفادة من الخبراء والمختصين في نقل خبراتهم في تدريب العاملين الجدد وتصويب أداء الموظفين الغير متميزين والارتقاء بأدائهم بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين بالمحافظة بحصولهم على التعليم والتدريب المستمر.

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ةأشاد محافظ الشرقية بنظام العمل داخل مركز التدريب والذي يقدم برامج متطورة تلبي إحتياجات المتدربين ويساعد في تحقيق التميز والإبداع ويرسي قيم النزاهة والشفافية وتحمل المسئولية والعمل بروح الفريق.

وحرص المحافظ على الاستماع لإحدى الدورات التي يقدمها المركز «تنمية مهارات مديري التخطيط»، مؤكداً على ضرورة إعداد تقرير بعد الإنتهاء من الدورة موضحاً به رأي المتدرب في التدريب والقائم على التدريب واحتياجاته المستقبلية من الدورات التي تساعده في تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما قام المحافظ ومرافقوه بجولة تفقدية داخل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مشدداً على ضرورة تحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للارتقاء بمنظومة العمل داخل المحافظة.